Вагітна втратила зір через судоми: у Дніпрі виявили рідкісну патологію

11 травня 2021 , 13:55
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Джерело:

056.ua

До обласної лікарні в Дніпрі зранку 10 квітня привезли вагітну, якій знадобилася екстрена допомога. У жінки проявилась рідкісна патологія, яка призвела до судомів і втрати зору. Їй успішно провели кесарів розтин, однак зараз триває порятунок.

Про це повідомила замісниця директора лікарні Ірина Кітова. За її словами це трапилося на 27 тижні вагітності.

Інший випадок У Дніпрі від коронавірусу померла 28-річна породілля

Більше про цю ситуацію

  • Кесарів розтин був необхідний для того, щоб стабілізувати стан пацієнтки.
  • Попри те, що вага дитини сягає лише 800 грамів, її здоров'ю нічого не загрожує.
  • Пацієнтку доставили до лікарні у важкому стані.
  • В неї були судоми тіла та саме вони слугували причиною повної втрати зору.
  • Наразі медики роблять все необхідне для якнайшвидшого одужання.
  • Це була 2 вагітність цієї жінки, однак перший раз все було добре.
  • Як розповіла лікарка, такий недуг трапляється лише у вагітних.
Зверніть увагу! У Дніпровській лікарні імені Іллі Мечникова 21 квітня врятували породіллю, в якої був важкий перебіг коронавірусу. Хвороба викликала в жінки сильну кровотечу та вона втратила приблизно 2 літри крові. Дитина також вижила.
Автор: Олександр Марчак