Вагітна втратила зір через судоми: у Дніпрі виявили рідкісну патологію

До обласної лікарні в Дніпрі зранку 10 квітня привезли вагітну, якій знадобилася екстрена допомога. У жінки проявилась рідкісна патологія, яка призвела до судомів і втрати зору. Їй успішно провели кесарів розтин, однак зараз триває порятунок.

Про це повідомила замісниця директора лікарні Ірина Кітова. За її словами це трапилося на 27 тижні вагітності.

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Кесарів розтин був необхідний для того, щоб стабілізувати стан пацієнтки.

Попри те, що вага дитини сягає лише 800 грамів, її здоров'ю нічого не загрожує.

Пацієнтку доставили до лікарні у важкому стані.

В неї були судоми тіла та саме вони слугували причиною повної втрати зору.

Наразі медики роблять все необхідне для якнайшвидшого одужання.

Це була 2 вагітність цієї жінки, однак перший раз все було добре.

Як розповіла лікарка, такий недуг трапляється лише у вагітних.