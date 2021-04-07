Тиждень на кисні, лікарі майже не відходили, – у Дніпрі рятують 7-річного хлопчика з COVID-19
У Дніпрі значно зросла кількість дітей, які хворіють на коронавірус. Наразі лікарі рятують 7-річного хлопчика.
Він має двосторонню пневмонію. Це повідомила виконуюча обов'язки генерального директора міської дитячої лікарні №6 Ліна Чергінець.
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В якому стані хлопчик
За її словами, майже тиждень хлопчик перебував на цілодобовій подачі кисню.
Медичний персонал від нього майже не відходив,
– зазначила Чергінець.
Наразі, як відзначила керівниця лікарні, завдяки медикам стан дитини покращився. Хлопчик починає одужувати.
Зауважимо, що лише за перші 3 місяці 2021 року у Дніпровській міській дитячій лікарні №6 від COVID-19 вилікували більше дітей, ніж за весь 2020 рік попри те, що хвороба стала агресивнішою.
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Станом на вівторок, 6 квітня, у лікарні перебуває 34 дитини, хворих на коронавірус. Ще 18 – чекають підтвердження діагнозу. Щодня у медзакладі з'являється 2 – 3 нових хворих дітей.
Яка ситуація з COVID-19 на Дніпровщині
- Згідно з інформацією, станом на 6 квітня, загалом у Дніпровській області на COVID-19 захворіло 97 697 людей.
- З них – 7 369 мешканців регіону одужали, але 2 499 інфікованих померло.
- Найбільше нових випадків коронавірусу виявили у Дніпрі, Кривому Розі та Кам'янському.
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