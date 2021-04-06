У Дніпрі померла 28-річна породілля, яка хворіла на коронавірус. Останні декілька тижнів вона перебувала на апараті ШВЛ.

Генеральний директор лікарні імені Мечникова Сергій Риженко розповів, що жінці зробили кесарів розтин. Після чого 3 тижні перебувала у реанімації.

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Оскільки жінка мала 90% ураження легень, вона перебувала на апараті штучної вентиляції легень.

Важко переносять (COVID-19) вагітні жінки, бо, як правило, майбутня дитина підпирає діафрагму, легені зменшуються, утворюються застійні процеси. Ми бачимо, що жінки з важкими пневмоніями, котрі до останнього залишаються вдома, надходять у лікарню Мечникова у вкрай важкому стані. Врятувати й жінку, і дитину стає дуже важко,

– розповів лікар.

Це не єдина важкохвора вагітна у закладі

Нині у закладі у важкому стані перебувають ще 6 породіль. У них від 60% до 90% ураження легень.

Всі дітки народилися здорові.

2 квітня Сергій Риженко повідомив, що у лікарні зробили кесарів розтин сімом 7 вагітним із коронавірусною інфекцією.

До слова, днями лікар-анастезіолог Сергій Дубров повідомив, що коронавірус став агресивнішим до вагітних жінок. Якщо на початку пандемії у більшості вагітних перебіг був легким, то тепер все більше породіль потрапляють до реанімації. Дубров пов'язує це з поширенням "британського" штаму SARS-CoV-2.