У Дніпрі від коронавірусу померла 28-річна породілля

Джерело:"Суспільне"
У Дніпрі померла 28-річна породілля, яка хворіла на коронавірус. Останні декілька тижнів вона перебувала на апараті ШВЛ.
Генеральний директор лікарні імені Мечникова Сергій Риженко розповів, що жінці зробили кесарів розтин. Після чого 3 тижні перебувала у реанімації.
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Оскільки жінка мала 90% ураження легень, вона перебувала на апараті штучної вентиляції легень.
Важко переносять (COVID-19) вагітні жінки, бо, як правило, майбутня дитина підпирає діафрагму, легені зменшуються, утворюються застійні процеси. Ми бачимо, що жінки з важкими пневмоніями, котрі до останнього залишаються вдома, надходять у лікарню Мечникова у вкрай важкому стані. Врятувати й жінку, і дитину стає дуже важко,
– розповів лікар.
До слова, днями лікар-анастезіолог Сергій Дубров повідомив, що коронавірус став агресивнішим до вагітних жінок. Якщо на початку пандемії у більшості вагітних перебіг був легким, то тепер все більше породіль потрапляють до реанімації. Дубров пов'язує це з поширенням "британського" штаму SARS-CoV-2.