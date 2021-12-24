У ДНК знайшли ключ до лікування шизофренії та біполярного розладу

Область геному, яка часто називається "сміттєвою" ДНК, оскільки вона не кодує білки, а відтак не впливає суттєво на здоров'я людини, знову привернула увагу вчених.

У новій роботі британські дослідники представили важливі дані про природу двох важких психічних захворювань — шизофренії та біполярного розладу, які сьогодні важко діагностувати та які неможливо вилікувати.

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Що відомо про "сміттєву ДНК"

До "сміттєвої" ДНК належить близько 98% геному людини. Вважається, що ця частина не кодує білки, тому малоймовірно, що вона робить значний внесок у здоров'я людини. В останні роки дослідження регулярно доводять протилежне і нова робота авторів з Кембриджського університету додає цьому чергові підтвердження.

Що нового дізнались вчені

Вченим вдалося визначити 240 тисяч областей у "сміттєвій" ДНК, які кодують білки, пов'язані з шизофренією та біполярним розладом. При цих захворюваннях білки не працюють, що вказує на їхню важливу роль у природі хвороб.

Відкриття допомагає пояснити, чому шизофренія та біполярний розлад належать до спадкових захворювань, а також пропонує нові цілі для лікування,

– йдеться у дослідженні.

Варто зазначити, що досі вчені не шукали причин цих хвороб у "сміттєвій" ДНК, тому тепер справді з'явилася надія на покращення діагностики та появу цільових варіантів лікування.

Крім того, нові біомаркери можуть бути індикаторами схильності до психічних порушень.