Прояви деменції

Деменція – це синдром, який в основному проявляється у літніх людей, але не у всіх. Під час деменції у людини погіршується здатність мислити, і це відбувається сильніше, ніж при природному перебігу старості.

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Люди втрачають пам'ять, забувають слова, не можуть орієнтуватися в просторі, міркувати, розуміти оточуючих. Деменцію можуть спровокувати ураження головного мозку: наприклад, хвороба Альцгеймера або інсульт.

Проблема деменції

На підтримку людей з інвалідністю, яку викликала деменція, у 2019 році у всьому світі витратили 1,3 мільйона доларів. Пацієнтам потрібна первинна медико-санітарна та спеціалізована допомога, послуги за місцем проживання, реабілітація, довгостроковий або паліативний догляд.

Очікується, що до 2030 року світові витрати на підтримку людей з деменцією збільшиться до 1,7 трильйона доларів. А якщо врахувати подорожчання медичних і соціальних послуг – ця цифра може зросте вдвічі. При цьому пацієнтам в країнах з низьким і середнім рівнем доходу наданої допомоги недостатньо.

Тільки у чверті держав світу є стратегія щодо підтримки людей з деменцією і їхніх сімей. Половина з них розташовані в Європі. Але в багатьох випадках термін реалізації планів вже закінчується, і урядам потрібно розробляти нові.

1 вересня стартує Всесвітній місяць обізнаності про хворобу Альцгеймера, ми підготували великий матеріал про цю хворобу.

У новому дослідженні науковці довели, що поганий сон – один з факторів ризику деменції, нормалізація ж сну може запобігти розвитку недоумства.