До 2050 року захворюваність на деменцію зросте втричі

Вчені вважають, що націлені на профілактику деменції заходи поки що не можуть змінити безперервне зростання захворюваності на глобальному рівні. Уже через 20 років кількість людей з деменцією збільшиться в рази.

Деменція, зокрема й хвороба Альцгеймера, залишаються важкими та невиліковними хворобами. А варіанти профілактики дуже обмежені.

До теми Як допомогти людині з деменцією

Прогресуюча стадія хвороби робить людину залежною від зовнішньої допомоги.

Згідно з дослідженням вчених з Вашингтонського університету, до 2050 року кількість хворих на деменцію потроїться. Їх стане більше ніж 152 мільйони по всьому світу.

Ця тенденція обумовлена ​​як зростанням старіючого населення, так і малорухливим способом життя. Відомо, що ожиріння і діабет підвищують ризики розвитку деменції.

Згідно з оцінками Національного інституту старіння США, до 2050 року люди віком від 65 років складатимуть 16% населення світу. До прикладу, у 2010 році цей показник становив 8%.

Деменція "молодшає"

Окрім цього, щорічно зростає кількість нових випадків деменції у людей віком до 65 років. Щорічно вони складають 350 тисяч нових випадків. Найчастіше у молодшому віці діагностують хворобу Альцгеймера, судинну і лобно-скроневу деменцію.

Серед позитивних профілактичних заходів виділили зростання доступності освіти. Очікується, що до 2050 року це дозволить скоротити число випадків деменції приблизно на 6,2 мільйона. Але куріння, високий індекс маси тіла і підвищений рівень цукру в крові нейтралізують ці зусилля і підвищать число випадків приблизно на 6,8 млн за той же період.