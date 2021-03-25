До 500 тисяч доз щомісяця: Білорусь почала виготовляти російський "Супутник V"
У Білорусі почали виготовляти російську вакцину від коронавірусу "Супутник V". Над препаратом працюють на підприємстві "Белмедпрепарати".
Джерело:МОЗ Білорусі
Генеральний директор підприємства Сергій Біляєв заявив, що цією вакциною можуть щеплювати населення.
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Цю вакцину можуть використовувати для проведення вакцинації населення, починаючи з останньої декади квітня після отримання результатів контролю якості.
– наголосив Біляєв.
Він також зауважив, що у майбутньому на підприємстві сподіваються виробляти до 500 тисяч доз препаратів щомісяця.
Фото з виробництва "Супутника V" / МОЗ Білорусі
"Супутник V": останні новини
- Євросоюз ухвалив рішення не видавати паспорти вакцинації людям, яких щепили російською несертифікованою вакциною "Супутник V".
- У Єврокомісії також наголосили: ЄС не веде переговорів з Росією щодо закупівлі "Супутника V".
- Тим часом Німеччина закликає європейські країни все-таки купити російський препарат.
- Президент Росії Володимир Путін оголосив, що вакцинувався "Супутником V". Однак жодних доказів своєї вакцинації російський лідер не надав.
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