До 500 тисяч доз щомісяця: Білорусь почала виготовляти російський "Супутник V"

У Білорусі почали виготовляти російську вакцину від коронавірусу "Супутник V". Над препаратом працюють на підприємстві "Белмедпрепарати".

Генеральний директор підприємства Сергій Біляєв заявив, що цією вакциною можуть щеплювати населення.

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Цю вакцину можуть використовувати для проведення вакцинації населення, починаючи з останньої декади квітня після отримання результатів контролю якості.

– наголосив Біляєв.

Він також зауважив, що у майбутньому на підприємстві сподіваються виробляти до 500 тисяч доз препаратів щомісяця.



Фото з виробництва "Супутника V" / МОЗ Білорусі