Фахівці Центру з контролю і профілактики захворювань (CDC) Китаю дали прогноз щодо розвитку пандемії у 2021 році. На їхню думку, цей рік буде ще важчим, ніж попередній.

За розрахунками фахівців, навіть в разі реалізації найоптимістичнішого сценарію, коли уряди будуть впроваджувати своєчасні ефективні заходи, а люди дотримуватимуться рекомендацій, число загиблих від COVID-19 на початок березня 2021 року збільшиться на 3 мільйони осіб.

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За даними трекера Університету Джона Хопкінса, нині пандемія забрала життя приблизно 2 мільйони людей по всьому світу. Загальна кількість хворих перевищила 93 мільйони осіб. За розрахунками вчених CDC Китаю, до березня ця цифра може зрости до 170 мільйонів.

В яких країнах буде найгірша ситуація

Найбільше постраждають від пандемії Сполучені Штати, вважають дослідники. У разі реалізації найпесимістичнішого сценарію загальне число хворих в Америці досягне 32 мільйонів, тобто близько 20% від світового показника.

Китайські вчені вважають, що для запобігання такій високій захворюваності органи охорони здоров'я США повинні зробити все можливе, щоб щотижневий рівень захворюваності не перевищував 3 мільйонів випадків зараження.

Іншими найбільш постраждалими від пандемії країнами за оцінками китайських фахівців, як і раніше залишаться країни з першої четвірки рекордсменів пандемії. CDC Китаю прогнозують збільшення числа хворих в Індії до 15,5 мільйона на початок березня, в Бразилії – до 15 мільйонів, в Росії – до 6 мільйонів.