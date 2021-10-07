Лікарі стверджують, що Вінниця може увійти до червоної зони карантину. Через це у місті посилюють протиепідеміологічні заходи.

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Якщо раніше охоронці та продавці у магазинах не робили зауваження покупцям щодо відсутності масок, то наразі це стало на більшому контролі й до крамниць не пускають без масок. Така ж ситуація з громадським транспортом.

Які прогнози лікарів

У 9 опорних лікарнях Вінниці завантаженість пацієнтами з COVID-19 сягає 53%. Медики наголошують, що лише вакцинація – це єдиний надійний спосіб не захворіти. Зазначають, що 98% пацієнтів, які потрапили до опорних лікарень, не отримали вакцин.

За 6 жовтня у Вінниці зафіксували 222 випадки захворювань на COVID-19. Щодо темпів імунізації, то за 6 жовтня вакцинувалися більше ніж 2 тисячі вінничан. Однак лікарі кажуть, що цього замало й потрібно активізуватися, тому що ситуація погіршуватиметься. Медики прогнозують, що з осінніми похолоданнями збільшиться захворюваність.

Варто зазначити, що у місті спеціальні групи оцінюють дотримання маскового режиму. Посилену роботу ведуть і на відкритих ділянках. Це ринки, магазини, транспорт.

Ситуація з COVID-19 на Вінниччині: дивіться відео

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