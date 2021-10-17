До червоної зони залишився день: в Одесі утворились величезні черги на вакцинацію

В Одесі 16 і 17 жовтня утворилися величезні черги до пунктів вакцинації. Містяни поспішають щепитися, адже вже з 18 жовтня в місті посилять карантинні обмеження.

Через погіршення ситуації з захворюваністю на коронавірус Одеська область потрапила до червоної зони. Відтак люди намагаються встигнути вакцинуватися і отримати COVID-сертифікати.

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В Одесі люди стоять по кілька годин у черзі на вакцинацію

Більшість охочих зробити щеплення від коронавірусу вихідними поїхали в пункти вакцинації, розташовані в торгових центрах. Очевидці відзняли відео довжелезних черг у ТРЦ.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що найбільше людей було у Fontan Sky. Там відвідувачі чекали по кілька годин, аби вакцинуватися.

Також щепилися в таких торгових центрах як:

DEPOt;

City Center.

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Ситуація з коронавірусом на Одещині: що відомо

За минулу добу, 16 жовтня, в Одеській області на коронавірус захворіли 1 396 осіб. Це найбільший показник серед всіх регіонів в Україні.

З 18 жовтня на Одещині діятимуть обмеження червоної зони. Відповідне рішення 15 жовтня ухвалила Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Втім заклади зможуть працювати в умовах посилених обмежень, якщо 100% персоналу та відвідувачів матимуть "зелений" COVID-сертифікат, який підтверджує повний курс вакцинації.



Привілеї для вакцинованих українців / Інфографіка 24 каналу