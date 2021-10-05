Постійний нежить може провокувати нейробіологічні зміни

Результати представили американські вчені, вони сподіваються, що це допоможе пояснити деякі з ефектів стійкого запалення: труднощі з концентрацією уваги, проблеми зі сном та запаморочення.

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Це також важливо для розуміння хронічного стану та ефективних способів його лікування.

Це перше дослідження, яке пояснює хронічне запалення носових пазух в контексті нейробіологічних змін,

– зазначила отоларинголог Арія Джафарі з Вашингтонського університету.

Попередньо вчені уже знали, що пацієнти з синуситом часто звертаються за медичною допомогою не тому, що у них нежить і тиск в носових пазухах, а тому, що хвороба впливає на їхню взаємодію з навколишнім світом. Звісно, це погіршує якість їхнього життя.

Деталі дослідження:

Дослідники залучили до дослідження 22 людини, які мали хронічний риносинусит і 22 людини з контрольної групи, без запалень носових пазух.

Дані сканували за допомогою МРТ, щоб порівняти кровотік й активність нейронів у головному мозку.

Результати експерименту У людей, які мали запалення носових пазух виявили нижчий функціональний зв'язок в лобно-тім'яній мережі, вищий функціональний зв'язок в мережі режиму за замовчуванням і нижчу функціональну зв'язність в мережі значущості (яка відповідає за зовнішні стимули, спілкування і соціальну поведінку).

Вчені зауважили, що відмінності були більш вираженими у людей з важчою формою риносинуситу.

Когнітивні здібності не постраждали

Тож, підвищені і знижені ділянки активності в мозку можуть бути причиною симптомів, на які скаржаться люди.

Натомість у 22 учасників з хронічним риносинуситом не зафіксували будь-яких ознак зниження когнітивних функцій у тестах. Враховуючи той факт, що учасники були молодого віку (25 – 30 років) вчені припустили, що спад когнітивних здібностей може відбутися в більш пізньому віці.