Капітан Національної республіканської гвардії Сабіно Сантано заявив, що Нацгвардія закликає громадян дотримуватися запроваджених обмежень, аби мати змогу контролювати поширення COVID-19. Португальська влада обмежила в'їзд до Лісабону та низки інших міст на тлі стрімкого зростання кількості нових інфікувань.

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Лише за останню добу в Португалії виявили майже 2,5 тисячі нових випадків. Водночас 70% припадає на інфікування Дельта штамом. Запроваджені обмеження також передбачають комендантську годину з 23:00 до 05:00 ранку.

Крім того, обмежать роботу ресторанів та кав'ярень. У вихідні вони зможуть обслуговувати клієнтів лише до 15:00 й водночас заповнюваність закладу не може перевищувати 25%.

"Ці заходи матимуть великий негативний вплив на бізнес, тому що саме у вихідні люди частіше ходять до ресторанів. Це обмежить як нас, так і наших клієнтів, як тих, хто живе у Лісабоні, так і тих, хто живе у передмісті. Ми сподіваємося, що карантин швидко закінчиться", – розповів власник ресторану у Лісабоні Дуарте Ганейра.

Португальська влада запровадила обмеження до 20 липня. За 3 тижні їх переглянуть і якщо ситуація покращиться, то скасують.

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В Австралії частину міст вивели з карантину

В Австралії почали поступово виводити міста з локдауну. У червні там теж реєстрували стрімке зростання кількості нових інфікувань на тлі поширення Дельта штаму.

Запроваджений карантин дав свої результати і в низці міст Квінсленду скасували обмеження. Тепер мешканці регіону знову можуть ходити до ресторанів і гуляти на свіжому повітрі. Відновили свою роботу непродуктові магазини. Проте зовсім поруч, у штаті Новий Південний Уельс, поки зберігають карантин. Кількість нових інфікувань там поки не знижується.



У штаті Новий Південний Уельс наразі зберігають карантин / Фото EPA

"В Новому Південному Уельсі ми зареєстрували 31 випадок передачі COVID-19 від одного жителя штату іншому. В 13 випадках мовиться про активну хворобу. Це ті інфікування, які відбулися перед запровадженням локдауну. Ми очікуємо на збільшення кількості заражень найближчими днями. А вже наступного тижня будемо оцінювати результати запровадженого локдауну", – сказав прем'єр штату Новий Південний Уельс Гледіс Береджіклян.

В Індонезії ситуації з коронавірусом тривожна

Вкрай складна ситуація з коронавірусом в Індонезії. За останню добу там виявили майже 25 тисяч нових інфікувань, 80% – штам Дельта. В лікарнях Джакарти залишилося лише 10% вільних ліжок у відділеннях інтенсивної терапії. Часто люди помирають, бо не можуть вчасно отримати медичну допомогу.

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На карантин закрили не лише найбільший й найщільніше заселений острів Яву, а й туристичний острів Балі. Від 3 липня там працюватимуть лише ті магазині, які продають товари першої необхідності, натомість закритими будуть:

кав'ярні;

ресторани;

розважальні центри.

За 3 тижні влада перегляне обмеження і скасує їх, якщо ситуація покращиться.

У ВООЗ прогнозують нову хвилю коронавірусу

У Всесвітній організації охорони здоров'я вже попередили про те, що на світ очікує нова смертоносна хвиля COVID-19. Цьому сприяє стрімке поширення Дельта штаму, який вперше виявили навесні 2021 року в Індії.

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У Європі спрогнозували, що пік інфікувань буде вже наприкінці серпня. Не захищені від Дельта навіть ті країни, де активно триває кампанія вакцинації. У Великій Британії, де вже майже 50% населення отримали 2 дози вакцини, відклали до 20 липня скасування обмежень через зростання кількості заражень.

Надію на подолання цього спалаху дали німецькі вчені з інституту Коха. Їхні дослідження доводять, що ефективно захиститися від Дельта штаму дозволяє комбінування вакцин AstraZeneca та препарату на основі мРНК як то Pfizer чи Moderna.