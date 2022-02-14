Герої з листівок Міністерства охорони здоров'я мають здорові стосунки, у яких дбають про себе та одне одного.

До теми Вагітність після 30: які існують ризики і як підготуватися до зачаття та пологів

Що таке любов на думку МОЗ:

Любов – це разом знайти пункт вакцинації;

Любов – це робити щеплення разом;

Любов – це робити бустер разом;

Любов – це підтримувати одне одного під час хвороби;

Любов – це видужати разом;

Любов – це пояснити бабусі та дідусеві, чому потрібно вакцинуватися.

Листівки від МОЗ:

До слова, цього ж дня Міністерство оборони запустило у мережі ініціативу, яка закликає українців поширювати валентинки "Люблю ЗСУ".

Зранку Міноборони поширило у фейсбуці фото, на якому зображена валентинка – у її центрі карта України, складена з традиційних елементів української вишивки. Також на ній є надпис: "Люблю ЗСУ".

Ініціативу підтримали громадські діячі та звичайні українці. Тим часом художники почали публікувати свої варіанти листівок, як виглядає любов до ЗСУ.