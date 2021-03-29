До кінця 2021 року в Україні буде ще 2 – 3 спалахи коронавірусу, – лікар

Лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта розповів, що нинішня хвиля коронавірусу в Україні скоро піде на спад. Але до кінця 2021 року буде ще декілька спалахів.

Як розповів лікар, теперішня хвиля коронавірусу переходить із західних областей на східні. І вона повинна стабілізуватись й піти на спад з 10 квітня.

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Ця хвиля рухається із заходу на схід, чому сприяло потрапляння до України мутованих штамів і формування власної мутації вірусу. Але до 10 квітня все має стабілізуватись і навіть піти на спад. Це ми вже бачимо на прикладі Івано-Франківщини,

– заявив Володимир Курпіта.

Він вважає, що до великодніх свят епідемія відносно стабілізується. Втім, є високі ризики, що новий спалах може розпочатися з другої половини травня або початку червня.

Курпіта заявив, що потрібно налаштовуватись на ще 2 – 3 хвилі коронавірусу. Основна проблема – низькі темпи вакцинації.

Маємо налаштовуватися, що у 2021 році може бути дві, а то й три хвилі коронавірусу. Чи будуть вони сильнішими або меншими – невідомо. Основна проблема пов'язана з низькими темпами вакцинації, і це не додає оптимізму,

– зауважив він.

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