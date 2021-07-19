До кінця літа Дельта витіснить інші штами COVID-19, – Ляшко

Віктор Ляшко заявив, що штам Дельта невдовзі витіснить усі інші різновиди коронавірусу. За його словами, це може статися через один – два місяці.

Водночас глава МОЗ зазначив, що вакцинація населення залишається у пріоритеті. Він повідомив, що у світі низка кількість госпіталізацій людей, які двічі отримали щеплення.

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В Україні є штам Дельта, як і багато інших штамів. Коронавірус має вже понад 12 тисяч мутацій. Ще місяць – два і штам Дельта витіснить інші штами. Пріоритетно сьогодні – це вакцинувати якомога більшу кількість населення,

– сказав міністр.

"В Україні всі вакцини, які використовуються, визнані ВООЗ – вони захищають і ми бачимо те, що сьогодні у тих країнах, в яких лютує штам Дельта досить низка кількість госпіталізацій людей, які двічі вакциновані", – додав Віктор Ляшко.

Штам Дельта в Україні

В Україні підтвердили випадки інфікування Дельтою. Перші випадки зареєстрували 23 червня:

66-річна жінка;

16-річна дитина;

Окрім цього, 14 липня виявили два випадки в Ужгороді. Всі чотири пацієнти повернулись з Росії.

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ВООЗ класифікувала цей варіант коронавірусу, як такий, що викликає занепокоєння.

Вперше його зафіксували в Індії, але зараз про випадки інфікування ним повідомляють у понад ста країнах.