Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду 21 липня. Він нагадав, що зараз в Україні є 4 різних препарати.

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Денис Шмигаль “Сумарно до кінця літа Україна має домовленості на поставку 13 мільйонів доз вакцин. Тобто ми маємо необхідну кількість вакцин для всіх охочих. В Україні наразі доступні чотири види вакцин, кожна з яких ефективно запобігає тяжкому перебігу хвороби і рятує життя”ю

Вакцинація в Україні: коротко

Вакцинація проти коронавірусу SARS CoV 2 почалася в Україні 24 лютого 2021 року.

На початку квітня МОЗ заявило про намір забезпечити можливість щеплення 60-70% дорослого населення України до кінця 2021 року. Це 47 мільйонів щеплень проти COVID-19.

Новий міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко пообіцяв вакцинувати від коронавірусу 5 мільйонів українців за літо.

Зараз в Україні проводять щеплення чотирма препаратами: AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer-BioNTech, CoronaVac/Sinovac Biotech та Modernd .

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 2 778 377 людей: 1 дозу – 2 778 375 людей; 2 дози – 1 501 291 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4 279 666 щеплень.

21 липня в Україні стартував 5 етап вакцинації проти коронавірусної хвороби, під час якого отримати щеплення можуть всі охочі громадяни віком від 18 років.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу