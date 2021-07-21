До кінця літа Україна отримає 13 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу, – Шмигаль
21 липня 2021 , 16:26Читать новость на русском
Джерело:24 Канал
Вакцин проти COVID-19 вистачить для всіх охочих українців. До осені Україна має отримати ще 13 мільйонів доз.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду 21 липня. Він нагадав, що зараз в Україні є 4 різних препарати.
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Денис Шмигаль
“Сумарно до кінця літа Україна має домовленості на поставку 13 мільйонів доз вакцин. Тобто ми маємо необхідну кількість вакцин для всіх охочих. В Україні наразі доступні чотири види вакцин, кожна з яких ефективно запобігає тяжкому перебігу хвороби і рятує життя”ю
Вакцинація в Україні: коротко
- Вакцинація проти коронавірусу SARS CoV 2 почалася в Україні 24 лютого 2021 року.
- На початку квітня МОЗ заявило про намір забезпечити можливість щеплення 60-70% дорослого населення України до кінця 2021 року. Це 47 мільйонів щеплень проти COVID-19.
- Новий міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко пообіцяв вакцинувати від коронавірусу 5 мільйонів українців за літо.
- Зараз в Україні проводять щеплення чотирма препаратами: AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer-BioNTech, CoronaVac/Sinovac Biotech та Modernd.
- Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 2 778 377 людей: 1 дозу – 2 778 375 людей; 2 дози – 1 501 291 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4 279 666 щеплень.
- 21 липня в Україні стартував 5 етап вакцинації проти коронавірусної хвороби, під час якого отримати щеплення можуть всі охочі громадяни віком від 18 років.
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу