До кінця літа від коронавірусу можуть померти до 75 тисяч українців, – аналітики

До кінця першого півріччя 2021 року внаслідок коронавірусу COVID-19 можуть померти від 55 тисяч до 75 тисяч мешканців України. Таку ситуацію передбачають у Центрі економіки охорони здоров'я Київської школи економіки.

Керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко заявив, що смертність від коронавірусу в Україні може зрости. Особливо на це може вплинути поширення нового штаму з Індії.

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Ми дивимося, як реалізуються сценарії, розроблені Київською школою економіки, за епідемічною моделлю, використовуваною також і урядом. Коли ми говоримо про сценарії, то ми їх розглядаємо до кінця першого півріччя 2021 року. Це означає, що на кінець першого півріччя поточного року з початку епідемії в Україні від COVID-19 можуть померти від 55 тисяч до 75 тисяч осіб,

– заявив він.

Нині світом поширюється новий штам коронавірусу, який має 2 мутації. Вперше його виявили в Індії. Хоч вчені поки що не встановили, чи є цей штам заразнішим та смертельнішим за інші, він непокоїть експертів.

Поширення у світі "індійського" штаму вірусу, його подальше дослідження й у разі, якщо він є більш поширюваним, більш смертоносним, більш критичним в питанні тяжкого перебігу хвороби, його можлива поява в Україні може мати негативні наслідки з погляду прогнозів,

– зауважив Ганиченко.

При цьому він додав, що нині в Україні стабільна ситуація з COVID-19. І поки що вона прогнозована та рухається за "середнім" сценарієм розвитку епідемії.

Ситуація з коронавірусом в Україні: що відомо

Джерело: фейсбук Максима Степанова