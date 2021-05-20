До кінця року всі охочі вакцинуватися зможуть це зробити, – Ляшко

Головний санлікар країни, кандидат на посаду міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що до кінця 2021 року всі, хто хоче отримати щеплення проти коронавірусної хвороби, зможуть це зробити.

Про це він заявив під час представлення в Раді та розповів про пріоритети в роботі на посту міністра, зокрема розширити програму доступних ліків уже в цьому році.

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Ляшко наголосив, що потрібна власна вакцина

Уже до осені в нас буде зовсім інша готовність системи охорони здоров'я. Будуть повністю переглянуті підходи реагування на радіаційні і хімічні загрози, але ми ніколи не будемо готовими до епідемій, якщо будемо стояти в черзі за вакцинами. Тому нам потрібно власне виробництво – це стане першим кроком фармацевтичної незалежності України,

– заявив Віктор Ляшко.

Ляшко додав, що МОЗ визначить перелік критично важливих ліків, запропонує стійке державне замовлення, щоб інвестори розгорнули виробництво в Україн.

Ключові завдання МОЗ

Він також вважає, що потрібно впровадити додаткову доплату лікарням за результати лікування. Також Ляшко каже, що до кінця року мають затвердити нові стандарти, зокрема зі скринінгу хвороб.

За словами Ляшка, вакцинація, відповідальність і впевненість – ключові характеристики МОЗ на найближчий період.

Зверніть увагу! Станом на 20 травня першу з двох доз вакцини проти коронавірусу отримали 957 346 людей, а 37 526 — повністю завершили вакцинацію. Кампанія з вакцинації триває з 24 лютого, тобто майже 3 місяці.

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