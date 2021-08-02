Про це в ефірі 24 каналу розповіла професорка та докторка медичних наук Лариса Мороз. Вона звернула увагу на суттєвий сплеск захворюваності на штам коронавірусу Дельта у світі.

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Професорка зазначила, що зафіксовані випадки Дельта штаму в Україні можуть бути не єдиними. Наразі в України нема можливості перевіряти кожен випадок, оскільки нема лабораторій які б рутинно працювали саме з відповідним штамом.

Якби це було в рутинній практиці, я думаю, кількість (виявлених випадків штаму Дельта – 24 канал) зросла б, мабуть, у десятки разів,

– сказала Лариса Мороз.

Вакцинація може допомогти проти формування нових штамів

Зараз у нас нема 3 мільйонів осіб, які вакциновані двома дозами препарату, зазначила професорка. Захищеною від коронавірусу вважають людину, яка зробила 2 щеплення.

Проте у тих осіб, що отримали одну дозу препарату проти COVID-19, також є мінімальний шанс при захворюванні не мати тяжкого перебігу. Докторка медичних наук звернула увагу на темпи вакцинації й заслабке бажання деяких українців щепитися проти коронавірусу.

Я думаю, що ми не зможемо повністю вакцинувати 4,5 мільйона на кінець серпня. А це дуже важливо, тому що це дає можливість уникнути формування нових штамів,

– сказала Лариса Мороз.

Зверніть увагу! Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив про чергові плани – до кінця літа щепити ще мінімум 4,5 мільйона українців.

Лариса Мороз про темпи вакцинації в Україні: дивіться відео