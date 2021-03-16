До кінця тижня можуть прийняти рішення, – лікар-інфекціоніст про введення локдауну
У різних регіонах України різко зросла кількість хворих на COVID-19. Через це вже до кінця тижня в країні можуть ввести жорсткі карантинні обмеження.
Джерело:24 канал
Лікар-інфекціоніст Федір Лапій заявив, що наразі в Україні госпіталізують багатьох хворих на коронавірус. На його думку, локдаун необхідно вводити, щоб зменшити кількість інфікувань та навантаження на медичну систему.
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За словами Лапія, наступний тиждень в Україні буде дуже показовими. Він припустив, що вже найближчим часом в Україні можуть запровадити локдаун.
Можливо, до кінця тижня рішення буде прийнятим,
– припустив Лапій.
Дієвість вакцинації від COVID-19
За словами Лапія, у світі є 2 країни, де майже 100% населення отримало першу дозу вакцини та майже 50% – другу. Зокрема, мовиться про такі країни:
- Ізраїль;
- Об'єднані Арабські Емірати.
Лапій підкреслив, що хоч у Великій Британії та США провели велику кількість щеплень, досягнути успіху як в Ізраїлі їм ще не вдалось.
Чи викликає вакцина тромбоз
Як зауважив Лапій, наразі немає даних, що препарат AstraZeneca викликає тромбози. За його словами, частота тромбозів складає 1 випадок на тисячу мешканців.
На 17 мільйонів використаних доз зареєстрували 37 випадків тромбозу, тобто частота – 1 випадок на майже 400 тисяч населення. Нічого дивного, що такі випадки збігаються,
– пояснив Лапій.
Він зазначив, що вакцину, яку використовують в Євросоюзі, виготовляють у Європі. Через це її не треба прирівнювати до препарату Covishield, яким вакцинують українців.
Небезпека мутованого вірусу
Як зазначив Лапій, заразність "британського" штаму коронавірусу у 1,5 – 2 рази вища у порівнянні з класичним варіантом вірусу. Лікар-інфекціоніст додав, що він також викликає більш тяжкий перебіг хвороби.
Якщо говорити про вищу заразність, то це одне з пояснень такого стрімкого поширення коронавірусу в Україні,
– пояснив лікар-інфекціоніст.
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