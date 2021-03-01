До літа на COVID-19 перехворіє дві третини українців, – імунолог

Джерело:24 канал
Платна вакцинація від COVID-19 в Україні може бути наприкінці літа, чи навіть пізніше. Водночас лікарі вважають, що це може бути запізно.
На той період попит на щеплення може бути мінімальним. Таку думку в ефірі висловив лікар-імунолог Борис Донськой.
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За його словами, влітку пандемія може "впасти" до мінімальних цифр. Тому масового вакцинування може бути не потрібно.
До того часу вже дві третини українців перехворіють і матимуть імунітет,
– наголосив Донськой.
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Імунолог зауважив, що деякі лікарі, можливо, справді відмовляються від вакцинації, адже чекають відомішого виробника. Але переважна більшість відмов, як сказав Донськой, пов'язана з тим, що медики які вже перехворіли, розуміють, що це їм не так і потрібно.
Водночас ця доза може бути раціональніше використана для тих, хто не хворів і є у групі ризику,
– сказав імунолог.
Етапи вакцинації в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу