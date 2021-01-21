У Міністерстві охорони здоров'я вважають, що вакцина від коронавірусу з'явиться в українських аптеках до літа 2021 року. Це дозволить пришвидшити вакцинацію населення.

Аптеки зможуть налагодити легальні поставки

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише Інтерфакс-Україна. Відтак, люди, які не є в пріоритетних групах вакцинації, зможуть придбати препарат самостійно.

Актуально У ВООЗ пояснили алергічні реакції на вакцину проти COVID-19

Максим Степанов “Якщо говорити про появу вакцини на комерційному ринку в достатній кількості, думаю, що до літа з'являться легальні постачання вакцини”.

Національний план вакцинації включає кілька етапів

Степанов нагадав, що національний план передбачає поетапну вакцинацію всіх українців державним коштом. Однак громадяни, які опинилися в кінці списку, зможуть вакцинуватися позачергово своїм коштом.

Максим Степанов “Якщо людина розуміє, що потрапляє в п’яту групу, тобто буде вакцинована наприкінці 2021 — на початку 2022 року, але хоче вакцинуватися раніше, вона зможе придбати вакцину на комерційному ринку”.



Етапи вакцинації в Україні / Інфографіка 24 каналу

Зверніть увагу! Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування щодо готовності українців зробити щеплення від COVID-19. Згідно з результатами, якщо щеплення буде безкоштовним, то 43% респондентів планують вакцинуватися, але 52% не будуть його робити.