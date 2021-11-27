До Нового року хвиля коронавірусу спаде в Україні, – Кузін

В Україні на кінець грудня захворюваністю на коронавірус зменшиться, ситуація буде спокійнішою, ніж на початок листопада. А на Новий рік епідемічна хвиля може залишити територію України.

Захворюваність знизилась

Зважаючи на тенденції та прогнози, кінець грудня буде дійсно епідемічно спокійнішим, ніж початок листопада. Так вважає головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

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За його словами, до Нового року COVID-хвиля спаде, і області продовжать переходити з червоних зон у помаранчеві та жовті.

Ми бачимо, що області, що знаходяться в червоній зоні, виходитимуть з неї. Деякі червоні зони залишаться, але це точно не буде погіршення епідситуації,

– повідомив Ігор Кузін.

Червоні зони все ще будуть

Також головний санлікар спрогнозував, що до Нового року хвиля вже має вийти за територію України. Зокрема, максимальні показники захворюваності та госпіталізації припадають на середину листопада.

Ігор Кузін – головний санлікар “Ми зараз майже перейшли пік показників. Навіть додавання кількох областей до червоного рівня не впливатиме на загальноукраїнську статистику з огляду на те, що великі регіони повертатимуться до помаранчевої або навіть жовтої зони.”

Актуально про захворюваність на COVID-19

Впродовж доби в Україні захворіли на коронавірус 14 200 людей. Натомість видужали – 22 946 людей, тобто кількість одужавших знову перевищила кількість тих, що інфікувались.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні офіційно повідомили про 3 414 540 випадки захворювання на коронавірус. Жертвами коронавірусної хвороби стали 84 717 мешканців країни.