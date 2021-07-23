Що відомо про побічний ефект

Синдром Гієна-Барре (СГБ) – рідкісне неврологічне захворювання, при якому імунна система організму пошкоджує нервові клітини. Побічна дія проявляється болем, онімінням та м'язовою слабкістю, у найтяжчих випадках може призвести до паралічу. Водночас більшість людей одужують.

До теми Вірусне навантаження на організм при Дельті в 1260 разів вище початкового вірусу

Висновки EMA

Всього в світі зареєстрували 108 випадків синдрому Гієна-Барре після вакцинації, при цьому щеплення препаратом від Johnson & Johnson отримали понад 21 мільйон людей. Відомо також про один летальний випадок.

Комітет з оцінки ризиків Європейського агентства з лікарських засобів вивчив наявні докази, зокрема випадки, зареєстровані в європейській базі даних щодо побічних ефектів та припустив наявність причинно-наслідкового зв'язку між вакциною Janssen і синдрому Гієна-Барре.

Важливо! Водночас у EMA наголосили, що позитивний ефект від вакцини переважає ризики, пов'язані зі щепленням.

Чи фіксують синдром після інших вакцин

Раніше таке саме попередження про СГБ додали щодо вакцини Vaxzevria (стара назва –AstraZeneca). Тож, дані про препарат Vaxzevria тепер включають попередження щодо GBS, а комітет продовжує стежити за проблемою.

Втім, жодного зв'язку між GBS та вакцинами від COVID-19 Comirnaty та Spikevax (раніше Moderna) не виявлено.

Офіційно схваленими ЄС для застосування проти коронавірусу є вакцини компаній Johnson & Johnson, Pfizer/BioNTech, Moderna і Oxford/AstraZeneca.

Дані про вакцини проти коронавірусу / Інфографіка 24 канал