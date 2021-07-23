До побічних ефектів вакцини від Johnson & Johnson включили новий синдром

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) включило синдром Гієна-Барре до рідкісних побічних ефектів від вакцини Janssen американської компанії Johnson & Johnson.

Що відомо про побічний ефект

Синдром Гієна-Барре (СГБ) – рідкісне неврологічне захворювання, при якому імунна система організму пошкоджує нервові клітини. Побічна дія проявляється болем, онімінням та м'язовою слабкістю, у найтяжчих випадках може призвести до паралічу. Водночас більшість людей одужують.

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Висновки EMA

Всього в світі зареєстрували 108 випадків синдрому Гієна-Барре після вакцинації, при цьому щеплення препаратом від Johnson & Johnson отримали понад 21 мільйон людей. Відомо також про один летальний випадок.

Комітет з оцінки ризиків Європейського агентства з лікарських засобів вивчив наявні докази, зокрема випадки, зареєстровані в європейській базі даних щодо побічних ефектів та припустив наявність причинно-наслідкового зв'язку між вакциною Janssen і синдрому Гієна-Барре.

Чи фіксують синдром після інших вакцин

Водночас у EMA наголосили, що

Раніше таке саме попередження про СГБ додали щодо вакцини Vaxzevria (стара назва –AstraZeneca). Тож, дані про препарат Vaxzevria тепер включають попередження щодо GBS, а комітет продовжує стежити за проблемою.

Втім, жодного зв'язку між GBS та вакцинами від COVID-19 Comirnaty та Spikevax (раніше Moderna) не виявлено.

Офіційно схваленими ЄС для застосування проти коронавірусу є вакцини компаній Johnson & Johnson, Pfizer/BioNTech, Moderna і Oxford/AstraZeneca.

Дані про вакцини проти коронавірусу / Інфографіка 24 канал