При цьому 2 області перестали відповідати цим показника. Так, з показників "помаранчевого" рівня вийшли Рівненська та Київська області.

До теми Коронавірус в Україні: за добу до лікарень госпіталізували понад 3 тисячі людей

У яких областях погіршилась ситуація

До переліку "помаранчевих" областей потрапили Волинська, Чернігівська та Одеська області.

Які регіони можуть потрапити до "помаранчевої зони":

Волинська область, Дніпропетровська область, Донецька область, Житомирська область, Запорізька область, Луганська область, Львівська область, Одеська область, Полтавська область, Сумська область, Тернопільська область, Харківська область, Херсонська область, Хмельницька область, Чернівецька область, Чернігівська область.

Найвищий рівень захворюваності спостерігається в Луганській та Чернівецькій областях – показники захворювання становлять 780 та 799 на 100 тисяч населення відповідно.

Окрім цього, у Полтавській, Сумській та Херсонській областях перевищені показники госпіталізацій – 55,4%, 51,9% та 55,8% відповідно. Натомість у Донецькій області спостерігається підвищення завантаженості ліжок з киснем – нині цей показник становить 68,1% при нормі 65%.

Які показники вважаються нормальними

Зауважимо, що рівень захворюваності на коронавірус повинен становити не більше 75 на 100 тисяч населення. Натомість норма динаміки загальної кількості госпіталізацій через COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%