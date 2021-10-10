До помаранчевої зони можуть віднести 16 регіонів України
Джерело:МОЗ
Станом на ранок 10 жовтня 16 областей України мають показники поширення коронавірусу, які відповідають "помаранчевому" рівню епідемічної небезпеки. За минулу добу до цього переліку додалися ще 3 регіони.
При цьому 2 області перестали відповідати цим показника. Так, з показників "помаранчевого" рівня вийшли Рівненська та Київська області.
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У яких областях погіршилась ситуація
До переліку "помаранчевих" областей потрапили Волинська, Чернігівська та Одеська області.
Які регіони можуть потрапити до "помаранчевої зони":
- Волинська область,
- Дніпропетровська область,
- Донецька область,
- Житомирська область,
- Запорізька область,
- Луганська область,
- Львівська область,
- Одеська область,
- Полтавська область,
- Сумська область,
- Тернопільська область,
- Харківська область,
- Херсонська область,
- Хмельницька область,
- Чернівецька область,
- Чернігівська область.
Найвищий рівень захворюваності спостерігається в Луганській та Чернівецькій областях – показники захворювання становлять 780 та 799 на 100 тисяч населення відповідно.
Окрім цього, у Полтавській, Сумській та Херсонській областях перевищені показники госпіталізацій – 55,4%, 51,9% та 55,8% відповідно. Натомість у Донецькій області спостерігається підвищення завантаженості ліжок з киснем – нині цей показник становить 68,1% при нормі 65%.