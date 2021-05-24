До появи COVID-19: вірусологи в Ухані важко хворіли ще восени 2019 року, – ЗМІ

Щонайменше троє вчених з інституту вірусології в Ухані важко захворіли у листопаді 2019 року – ще до того, як у Китаї почали фіксувати перші випадки коронавірусу. Журналісти, які оприлюднили цю інформацію, посилаються на секретний звіт розвідки США.

Видання пише, що хворі вчені працювали в лабораторії, яка займається вивченням коронавірусів та інших патогенів. У листопаді вони звернулися до лікарів із симптомами, подібними до COVID-19 та ГРВІ.

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За даними журналістів, працівників лабораторії госпіталізували. У виданні вважають, що ця інформація може свідчити на користь гіпотези про штучне поширення SARS-CoV-2.

До слова, зовсім скоро ВООЗ знову звітуватиме про своє розслідування походження коронавірусу COVID-19.

Відтоді, як 13 експертів ВООЗ прибули в Ухань в січні 2021 року, вони почали працювати у трьох напрямках:

розслідування зв'язку між поширенням вірусу і тваринним середовищем, вивчення характеру поширення вірусу в Ухані, аналіз проб навколишнього середовища.

Розслідування ВООЗ про походження COVID-19: основне

Питання, яке найбільше турбує ВООЗ – як давно насправді виник COVID-19, чи дійсно перший спалах був в Ухані й чи поширювався вірус до грудня 2019 року.

У березні 2021 року ВООЗ оприлюднила доповідь про 4 можливі сценарії появи коронавірусу. Експерти тоді вказали, що найімовірніше коронавірус SARS-CoV-2 виник внаслідок передачі вірусу від кажанів до людей через якусь іншу тварину.

Натомість у Державному департаменті США не задоволені результатами розслідування. Держсекретар Ентоні Блінкен вважає, що наявної інформації про коронавірус недостатньо.