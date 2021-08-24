Трагедія нібито сталась у місті Лімасол. Резонансну новину швидко поширили соцмережею. Факт про смерть 12-річного хлопчика начебто підтвердили джерела у лікарні.

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МОЗ Кіпру виступило з заявою

Через неабияку занепокоєність суспільства Міністерство охорони Кіпру одразу виступило із заявою: жодна дитина після щеплення від COVID-19 не помирала. Ба більше, навіть побічних ефектів після імунізації, з якими б звертались до кіпрських лікарень, цього тижня не було.

Правоохоронці розпочали розслідування

Медична асоціація та Кіпрське педіатричне товариство звернулись до поліції з вимогою розпочати розслідування. 18 серпня правоохоронці приступили до розшуку осіб, що поширили фейк. На це їм знадобилось 4 дні. 23 серпня стало відомо про 3 підозрюваних чоловіків та одну жінку.

Фігурантам справи загрожує штраф або ув'язнення

Матеріали справи вже передали генпрокурору. За дезінформацію суспільства фігуранти справи можуть потрапити за ґрати до 2 років або їм доведеться заплатити штраф – близько 2 600 євро. В найгіршому випадку – ці покарання поєднають.

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В Україні жінку теж притягували до відповідальності за фейк

Зазначимо, що схожий випадок навесні трапився і в Україні. У Коломиї жінці загрожувала адміністративна відповідальність за те, що поширювала неправдиву інформацію про вакцинацію. Користувачка соцмережі на власній сторінці писала, що препарат для щеплення не пройшов усі необхідні випробування.