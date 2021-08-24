До суду – за пост: на Кіпрі 4 осіб звинуватили за фейк про смерть дитини після вакцинації
Джерело:Cyprus Mail
На Кіпрі висунули звинувачення 4 особам за поширення феку у соцмережах. Ці люди опублікували допис про те, що після вакцинації від коронавірусу померла 12-річна дитина.
Трагедія нібито сталась у місті Лімасол. Резонансну новину швидко поширили соцмережею. Факт про смерть 12-річного хлопчика начебто підтвердили джерела у лікарні.
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МОЗ Кіпру виступило з заявою
Через неабияку занепокоєність суспільства Міністерство охорони Кіпру одразу виступило із заявою: жодна дитина після щеплення від COVID-19 не помирала. Ба більше, навіть побічних ефектів після імунізації, з якими б звертались до кіпрських лікарень, цього тижня не було.
Правоохоронці розпочали розслідування
Медична асоціація та Кіпрське педіатричне товариство звернулись до поліції з вимогою розпочати розслідування. 18 серпня правоохоронці приступили до розшуку осіб, що поширили фейк. На це їм знадобилось 4 дні. 23 серпня стало відомо про 3 підозрюваних чоловіків та одну жінку.
Фігурантам справи загрожує штраф або ув'язнення
Матеріали справи вже передали генпрокурору. За дезінформацію суспільства фігуранти справи можуть потрапити за ґрати до 2 років або їм доведеться заплатити штраф – близько 2 600 євро. В найгіршому випадку – ці покарання поєднають.
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В Україні жінку теж притягували до відповідальності за фейк
Зазначимо, що схожий випадок навесні трапився і в Україні. У Коломиї жінці загрожувала адміністративна відповідальність за те, що поширювала неправдиву інформацію про вакцинацію. Користувачка соцмережі на власній сторінці писала, що препарат для щеплення не пройшов усі необхідні випробування.