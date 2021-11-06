До таких навантажень не готове жодне місто: лікар розповів про медичний колапс в Україні

Зростання захворюваності на коронавірус в Україні може призвести до медичного колапсу в регіонах. Кількість добових госпіталізацій може зрости до 8 тисяч. Через брак місць в лікарнях, ймовірно, потрібно буде розгортати мобільні госпіталі.

До таких навантажень не готове жодне місто

Головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький розпові, що якщо захворюваність зросте до такого рівня, як прогнозують у РНБО, то медична система буде на межі колапсу.

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В РНБО прогнозують, що пік буде тільки через 3 – 4 тижні. І тих 20 тисяч офіційних інфікувань, які ми бачимо, відповідають реальним 100 тисячам випадків в Україніумаю, що ми можемо побачити цифру і 6 і до 8 тисяч госпіталізацій за добу,

– каже медик.

З його слів, до такого великого напливу пацієнтів з коронавірусом не готові українські міста.

Не готове жодне місто. В багатьох містах будуть розгортати мобільні госпіталі для хворих на COVID-19. Зараз Львів пробує доробити ще 300 – 400 ліжок, а це певною мірою важко,

– розповів лікар.

Брак ліжок, медиків, кисню

Тож, Тарас Жиравецький вважає, що у великих містах може початись медичний колапс через брак ліжкомісць, медиків, кисню і ліків.

Лікар додав, що точково медичний колапс розпочнеться уже скоро – "уже зараз є проблеми в Одесі і в Харкові, тобто у великих містах. Маленькі міста, напевно, все-таки будуть якось там перебиватися".

Актуальна статистика COVID-19

Джерело: МОЗ

Впродовж минулої доби в Україні виявили 25 063 випадки захворювання. До лікарень госпіталізували 5 057 пацієнтів. Від ускладнень недуги померли 793 людини.

Загалом в країні зареєстрували 3 058 014 випадки захворювання. Жертвами коронавірусу стали 71 635 мешканців країни.

До слова, показники надлишкової смертності протягом перших 8 місяців 2021 року перевищили відповідні значення за минулий рік. У середньому за 5 років із січня по серпень помирало по 393 тисячі людей, а цього року – 440 тисяч.

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