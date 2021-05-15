Як пояснив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, основною частиною вакцини планують вакцинувати освітян.

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Ляшко зазначив, що Україна повинна отримати загалом 473 850 доз вакцини. Її доставлять протягом наступного тижня, але не однією поставкою, а впродовж 3 – 4 днів.

За словами головного санітарного лікаря, ці вакцини будуть спочатку прийматися на національний склад, а розподіл по областях відбуватиметься після прибуття останньої партії: саме з нею повинен прибути розчинник, необхідний для приготування дози для щеплення.

Сьогодні ми очікуємо, що перша поставка прийде у вівторок (18 травня – 24 канал),

– уточнив Ляшко.

Кого щепитимуть Pfizer

Заступник міністра охорони здоров'я зауважив, що більша частина з майбутньої поставки, а саме 378 тисяч доз, зарезервована за освітянами. Нею планується щепити 189 тисяч працівників закладів освіти різних рівнів, зарезервувавши за ними відразу другу дозу.

Решта доз буде призначена для вакцинації осіб з пріоритетних груп з 1 та 2 етапів вакцинальної кампанії, які з різних причин не отримали щеплення раніше.

Цікаво! Ляшко додав, що наразі щеплення отримали 60 163 працівники закладів освіти, зокрема майже 22 тисячі осіб, залучених до проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Що відомо про Pfizer в Україні

Раніше Україна уклала контракт з американською фармацевтичною компанією Pfizer щодо постачання додаткових 10 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу. Згідно з домовленостями, Україна отримає:

500 тисяч доз у травні – червні;

4,5 мільйона доз у липні – вересні;

15 мільйонів доз у четвертому кварталі 2021 року.

Додамо, що вакцинацію Pfizer в Україні розпочали 18 квітня.

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