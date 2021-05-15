До України летить Pfizer: Ляшко розповів, кого планують вакцинувати

Вже наступного тижня в Україну має прибути понад 470 тисяч доз вакцини Comirnaty від компанії Pfizer-BioNTech. Довгоочікувану вакцину ми отримаємо у межах глобальної ініціативи COVAX.

Як пояснив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, основною частиною вакцини планують вакцинувати освітян.

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Ляшко зазначив, що Україна повинна отримати загалом 473 850 доз вакцини. Її доставлять протягом наступного тижня, але не однією поставкою, а впродовж 3 – 4 днів.

За словами головного санітарного лікаря, ці вакцини будуть спочатку прийматися на національний склад, а розподіл по областях відбуватиметься після прибуття останньої партії: саме з нею повинен прибути розчинник, необхідний для приготування дози для щеплення.

Сьогодні ми очікуємо, що перша поставка прийде у вівторок (18 травня – 24 канал),

– уточнив Ляшко.

Кого щепитимуть Pfizer

Заступник міністра охорони здоров'я зауважив, що більша частина з майбутньої поставки, а саме 378 тисяч доз, зарезервована за освітянами. Нею планується щепити 189 тисяч працівників закладів освіти різних рівнів, зарезервувавши за ними відразу другу дозу.

Решта доз буде призначена для вакцинації осіб з пріоритетних груп з 1 та 2 етапів вакцинальної кампанії, які з різних причин не отримали щеплення раніше.

Що відомо про Pfizer в Україні

Ляшко додав, що наразі щеплення отримали 60 163 працівники закладів освіти, зокрема майже 22 тисячі осіб, залучених до проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Раніше Україна уклала контракт з американською фармацевтичною компанією Pfizer щодо постачання додаткових 10 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу. Згідно з домовленостями, Україна отримає:

500 тисяч доз у травні – червні;

4,5 мільйона доз у липні – вересні;

15 мільйонів доз у четвертому кварталі 2021 року.

Додамо, що вакцинацію Pfizer в Україні розпочали 18 квітня.