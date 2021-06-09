Як використають вакцини з нової партії

Вакцини закупили за гроші з держбюджету. Усього прибуло 66 690 доз препарату. Вакцину з цієї партії використають для щеплення людей з перших трьох етапів вакцинації.

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Щеплення будуть проводити мобільні бригади. За кожною людиною, яка отримала щеплення першою дозою Pfizer, буде зарезервована друга доза з тієї ж партії.

Comirnaty – що відомо про препарат Comirnaty (BNT162b2) – саме така повна назва препарату від Pfizer/BioNTech. Це РНК-вакцина.

Головний компонент препарату – молекула матричної РНК, у якій закодована інформація про антиген – білок вірусу SARS-CoV-2, який є збудником коронавірусної хвороби.

Коли молекула потрапляє в клітини людини, синтезується білок, і як наслідок формується імунна відповідь.

Наявність вакцин Pfizer в Україні

Наразі Україна вже отримала 234 тисяч доз вакцини Pfizer, закупленої державним коштом.

Крім того, ще 707 850 доз доставили у межах глобальної ініціативи COVAX.

У МОЗ обіцяють, що ще 356 850 доз надійдуть протягом тижня.

Нагадаємо, що вакцинація в Україні розпочалась 24 лютого.

За весь час в Україні першу дозу вакцини отримали 1 328 068 людей, а завершили вакцинацію, тобто отримали дві дози, 161 378 громадян.

В Україні щеплення роблять 5 препаратами:

CoviShield (Oxford/AstraZeneca індійського виробництва) – Україна отримала 500 тисяч доз;

AstraZenec, яку виготовляють у Південній Кореї — 367 200 доз;

AstraZeneca, яку виготовляють в Італії – 705 600 доз;

CoronaVac – Україна отримала 1,7 мільйона доз;



Дані про вакцини проти коронавірусу / Інфографіка 24 каналу