До України прибули ще 66 тисяч доз вакцини Pfizer

Сьогодні, 9 червня в Україну доставили 66 тисяч доз вакцини Pfizer/BioNTTech. Процес закупівлі здійснила міжнародна організація Crown Agents.
Як використають вакцини з нової партії
Вакцини закупили за гроші з держбюджету. Усього прибуло 66 690 доз препарату. Вакцину з цієї партії використають для щеплення людей з перших трьох етапів вакцинації.
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Щеплення будуть проводити мобільні бригади. За кожною людиною, яка отримала щеплення першою дозою Pfizer, буде зарезервована друга доза з тієї ж партії.
Comirnaty (BNT162b2) – саме така повна назва препарату від Pfizer/BioNTech. Це РНК-вакцина.
Головний компонент препарату – молекула матричної РНК, у якій закодована інформація про антиген – білок вірусу SARS-CoV-2, який є збудником коронавірусної хвороби.
Коли молекула потрапляє в клітини людини, синтезується білок, і як наслідок формується імунна відповідь.
Головний компонент препарату – молекула матричної РНК, у якій закодована інформація про антиген – білок вірусу SARS-CoV-2, який є збудником коронавірусної хвороби.
Коли молекула потрапляє в клітини людини, синтезується білок, і як наслідок формується імунна відповідь.
Наявність вакцин Pfizer в Україні
- Наразі Україна вже отримала 234 тисяч доз вакцини Pfizer, закупленої державним коштом.
- Крім того, ще 707 850 доз доставили у межах глобальної ініціативи COVAX.
- У МОЗ обіцяють, що ще 356 850 доз надійдуть протягом тижня.
- Нагадаємо, що вакцинація в Україні розпочалась 24 лютого.
В Україні щеплення роблять 5 препаратами:
- CoviShield (Oxford/AstraZeneca індійського виробництва) – Україна отримала 500 тисяч доз;
- AstraZenec, яку виготовляють у Південній Кореї — 367 200 доз;
- AstraZeneca, яку виготовляють в Італії – 705 600 доз;
- CoronaVac – Україна отримала 1,7 мільйона доз;