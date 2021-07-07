До вакцинації в Україні залучать студентів-медиків та інтернів, – ВООЗ

ВООЗ розпочала в Україні тренінги з вакцинації проти коронавірусу для викладачів медичних університетів. До вакцинації хочуть залучити волонтерів та студентів.

Представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт зазначив, що залучення волонтерів та студентів є стандартною процедурою. І до цієї практики вдаються в інших країнах.

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Для чого це потрібно?

На думку експертів з ВООЗ, це дозволить заповнити прогалини та задовольнити очікування уряду щодо охоплення вакцинами цільових груп населення до кінця 2021 року.

Очільник МОЗ Віктор Ляшко теж вважає, що українські лікарі потребують допомоги старших студентів-медиків і лікарів-інтернів. У такому випадку лікарі матимуть більше часу для пацієнтів з іншими хворобами.

Віктор Ляшко “Українська система охорони здоров’я задіяна на повну потужність. Тому лікарі потребують допомоги старших студентів-медиків та лікарів-інтернів, які разом із ними проводитимуть щеплення, принаймні, у великих центрах вакцинації, щоб у лікарів було більше часу для виконання своїх основних функцій, адже інші хвороби нікуди не ділися”.

Представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт зазначив, що пандемія серйозно вдарила по системі охорони здоров'я в кожній країні. І через те, що основні ресурси зараз працюють для протидії пандемії, стає все менше потенціалу для інших функцій системи охорони здоров’я. Саме тому необхідно залучати студентів-медиків, адже це допоможе знизити навантаження на лікарів та професійних медиків.

Але волонтери без спеціальної медичної освіти можуть виконувати лише обмежені функції. Тому в Україні ми залучаємо студентів-медиків. Ми навчаємо, як робити щеплення від COVID-19 у високоякісний і безпечний спосіб, щоб зменшити імовірність програмних помилок,

– зауважив Хабіхт.

Він також підкреслив, що у програмі тренінгу є інформація про всі вакцини, які нині використовуються в Україні. Зокрема й про ті, що можуть надійти до країни найближчим часом, до прикладу Moderna mRNA-1273.

Темпи вакцинації в Україні:

Джерело: МОЗ