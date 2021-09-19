При цьому кількість госпіталізацій не змінилась. Впродовж минулої доби до лікарень госпіталізували 1 767 людей, тоді як днем раніше – 1 719.
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Окрім цього, за добу 17 вересня зареєстрували 46 летальних випадків. Ще 546 пацієнтів одужали.
Зауважимо, що нині виявили майже удвічі менше хворих, ніж днем раніше – 3 983 проти 6 234. Причиною такого різкого спаду статистики може бути зниження рівня тестування на коронавірус, оскільки впродовж 17 вересня в Україні провели 35 713 досліджень методом ПЛР, а впродовж останньої доби – 23 176.
Загалом учора в країні провели 45 858 COVID-тестів, з них:
- методом ПЛР – 23 176,
- методом ІФА – 3 982,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 18 700.
Загалом від початку пандемії в Україні провели 12 471 387 досліджень методом ПЛР.
Добовий приріст інфікованих в регіонах: скільки нових випадків виявили
- Київ – 161 випадок;
- Вінницька область – 113 випадків;
- Волинська область – 98 випадків;
- Дніпропетровська область – 300 випадків;
- Донецька область – 134 випадки;
- Житомирська область – 171 випадок;
- Закарпатська область – 22 випадки;
- Запорізька область – 123 випадки;
- Івано-Франківська область – 127 випадків;
- Київська область – 103 випадки;
- Кіровоградська область – 10 випадків;
- Луганська область – 64 випадки;
- Львівська область – 246 випадків;
- Миколаївська область – 112 випадків;
- Одеська область – 319 випадків;
- Полтавська область – 14 випадків;
- Рівненська область – 70 випадків;
- Сумська область – 121 випадок;
- Тернопільська область – 215 випадків;
- Харківська область – 610 випадків;
- Херсонська область – 239 випадків;
- Хмельницька область – 291 випадок;
- Черкаська область – 43 випадки;
- Чернівецька область – 219 випадків;
- Чернігівська область – 58 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Темпи вакцинації також знизились
За минулу добу в Україні проти коронавірусу вакцинували всього 58 605 людей. 34 743 реципієнтів отримали першу дозу, а решта 23 862 – другу.
Протягом доби працювали:
- 433 мобільні бригади,
- 1 649 пунктів щеплення;
- 357 центрів вакцинації.
Загалом від початку вакцинальної кампанії COVID-щеплення зробили 6 282 898 мешканців України. 6 282 896 з них отримали першу дозу, натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 137 923 (із них двоє зробили першу ін'єкцію за кордоном).
Загалом станом на 19 вересня в Україні провели 11 420 819 щеплень (і першою, і другою дозами).
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу