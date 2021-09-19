Добова захворюваність на COVID-19 в Україні знизилась удвічі: ймовірна причина

За минулу добу, 18 вересня, в Україні зафіксували 3 983 випадки зараження коронавірусом. Серед нових хворих – 422 ,дитини та 52 медпрацівники.

При цьому кількість госпіталізацій не змінилась. Впродовж минулої доби до лікарень госпіталізували 1 767 людей, тоді як днем раніше – 1 719.

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Окрім цього, за добу 17 вересня зареєстрували 46 летальних випадків. Ще 546 пацієнтів одужали.

Зауважимо, що нині виявили майже удвічі менше хворих, ніж днем раніше – 3 983 проти 6 234. Причиною такого різкого спаду статистики може бути зниження рівня тестування на коронавірус, оскільки впродовж 17 вересня в Україні провели 35 713 досліджень методом ПЛР, а впродовж останньої доби – 23 176.

Загалом учора в країні провели 45 858 COVID-тестів, з них:

методом ПЛР – 23 176,

методом ІФА – 3 982,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 18 700.

Загалом від початку пандемії в Україні провели 12 471 387 досліджень методом ПЛР.

Загальна статистика захворюваності

За весь час пандемії в країні виявили 2 348 381 хворого на COVID-19, 2 230 852 з яких вже одужали. Але, на жаль, хвороба забрала життя 54 875 мешканців країни.

Добовий приріст інфікованих в регіонах: скільки нових випадків виявили

Київ – 161 випадок;

Вінницька область – 113 випадків;

Волинська область – 98 випадків;

Дніпропетровська область – 300 випадків;

Донецька область – 134 випадки;

Житомирська область – 171 випадок;

Закарпатська область – 22 випадки;

Запорізька область – 123 випадки;

Івано-Франківська область – 127 випадків;

Київська область – 103 випадки;

Кіровоградська область – 10 випадків;

Луганська область – 64 випадки;

Львівська область – 246 випадків;

Миколаївська область – 112 випадків;

Одеська область – 319 випадків;

Полтавська область – 14 випадків;

Рівненська область – 70 випадків;

Сумська область – 121 випадок;

Тернопільська область – 215 випадків;

Харківська область – 610 випадків;

Херсонська область – 239 випадків;

Хмельницька область – 291 випадок;

Черкаська область – 43 випадки;

Чернівецька область – 219 випадків;

Чернігівська область – 58 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Темпи вакцинації також знизились

За минулу добу в Україні проти коронавірусу вакцинували всього 58 605 людей. 34 743 реципієнтів отримали першу дозу, а решта 23 862 – другу.

Протягом доби працювали:

433 мобільні бригади,

1 649 пунктів щеплення;

357 центрів вакцинації.

Загалом від початку вакцинальної кампанії COVID-щеплення зробили 6 282 898 мешканців України. 6 282 896 з них отримали першу дозу, натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 137 923 (із них двоє зробили першу ін'єкцію за кордоном).

Загалом станом на 19 вересня в Україні провели 11 420 819 щеплень (і першою, і другою дозами).

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Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу