Росія наблизилась до максимальних показників за всю пандемію
Всього за добу в Росії підтвердили 29 362 випадки коронавірусу – це майже максимальні показники за всю пандемію, які зафіксували 24 грудня 2020 року, тоді добовий приріст становив 29 935 випадків.
Увага Жінки дедалі частіше мають проблеми зі щитоподібною залозою: як цьому зарадити
Рекордні показники смертності
Найбільше смертей від коронавірусу за добу в Москві – 70, у Петербурзі – 61, у Свердловській області – 48.
У Москві за добу зареєстрували стрибок захворюваності з 4 594 у п'ятницю до 6 001 випадку в суботу – це максимальна кількість інфікувань з 9 липня.
Статистика може бути заниженою
- За офіційними даними, всього в Росії за час пандемії зареєстровано 7, 7 мільйонів випадків коронавірусної інфекції.
- Оцінка незалежних демографів, на основі відомостей про надмірну смертність, утричі вища за ту, що дає оперативний штаб. Загалом кількість померлих оцінюють у понад 600 тисяч.