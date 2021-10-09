Росія наблизилась до максимальних показників за всю пандемію

Всього за добу в Росії підтвердили 29 362 випадки коронавірусу – це майже максимальні показники за всю пандемію, які зафіксували 24 грудня 2020 року, тоді добовий приріст становив 29 935 випадків.

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Рекордні показники смертності

Найбільше смертей від коронавірусу за добу в Москві – 70, у Петербурзі – 61, у Свердловській області – 48.

У Москві за добу зареєстрували стрибок захворюваності з 4 594 у п'ятницю до 6 001 випадку в суботу – це максимальна кількість інфікувань з 9 липня.

Увага! У Росії вакцинуватись проти коронавірусу можна лише препаратами місцевого виробництва. Втім, ні FDA, ні ВООЗ поки що не схвалили російські препарати. Тож, у людей не виникає довіри до вітчизняних вакцин. Серед росіяни є популярними так званні "вакцинні тури" за кордон, коли під час подорожі людям пропонують вакцинуватись західними вакцинами.



За останніми даними, повністю вакциновані менш ніж 30% росіян, одну дозу отримали 33%.

Статистика може бути заниженою