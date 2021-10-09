Добова захворюваність на коронавірус в Росії наблизилась до абсолютного максимуму

У Росії за минулу добу померла рекордна кількість хворих на COVID-19 за весь час пандемії – 968 людей. Захворюваність в РФ теж демонструє тривожну динаміку.

Росія наблизилась до максимальних показників за всю пандемію

Всього за добу в Росії підтвердили 29 362 випадки коронавірусу – це майже максимальні показники за всю пандемію, які зафіксували 24 грудня 2020 року, тоді добовий приріст становив 29 935 випадків.

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Рекордні показники смертності

Найбільше смертей від коронавірусу за добу в Москві – 70, у Петербурзі – 61, у Свердловській області – 48.

У Москві за добу зареєстрували стрибок захворюваності з 4 594 у п'ятницю до 6 001 випадку в суботу – це максимальна кількість інфікувань з 9 липня.

Статистика може бути заниженою

За офіційними даними, всього в Росії за час пандемії зареєстровано 7, ​7 мільйонів випадків коронавірусної інфекції.

Оцінка незалежних демографів, на основі відомостей про надмірну смертність, утричі вища за ту, що дає оперативний штаб. Загалом кількість померлих оцінюють у понад 600 тисяч.