До лікарень госпіталізували 3 828 людей з встановленим діагнозом COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. На жаль, з життя пішли ще 298 інфікованих. Натомість 5 885 пацієнтів одужали.
Днем раніше Дослідження вакцини на українцях, 15 областей у червоній зоні: новини про коронавірус 31 жовтня
Темпи тестування сповільнились
Традиційно, у неділю 31 жовтня в Україні провели найменше тестувань на коронавірус у порівнянні з усім тижнем. Так, вчора в країні зробили всього 63 343 таких тестів, зокрема:
- методом ПЛР – 29 021,
- методом ІФА – 7 648,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 674.
Ситуація в областях
За останню добу найбільше випадків зараження коронавірусом виявили в Одеській (1 281), Харківській (1 227), Львівській (1 166), Запорізькій (895) та Дніпропетровській (867) областях.
Нові випадки в регіонах:
- Київ – 495 випадків;
- Вінницька область – 298 випадків;
- Волинська область – 397 випадків;
- Дніпропетровська область – 867 випадків;
- Донецька область – 322 випадки;
- Житомирська область – 827 випадків;
- Закарпатська область – 118 випадків;
- Запорізька область – 895 випадків;
- Івано-Франківська область – 344 випадки;
- Київська область – 396 випадків;
- Кіровоградська область – 74 випадки;
- Луганська область – 110 випадків;
- Львівська область – 1166 випадків;
- Миколаївська область – 864 випадки;
- Одеська область – 1281 випадок;
- Полтавська область – 259 випадків;
- Рівненська область – 455 випадків;
- Сумська область – 573 випадки;
- Тернопільська область – 398 випадків;
- Харківська область – 1227 випадків;
- Херсонська область – 828 випадків;
- Хмельницька область – 693 випадки;
- Черкаська область – 270 випадків;
- Чернівецька область – 424 випадки;
- Чернігівська область – 355 випадків.
*У статистиці не враховані дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал