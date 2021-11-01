Добова захворюваність на коронавірус в Україні знизилась до 13 тисяч

1 листопада 2021 , 08:15
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Джерело:

МОЗ

За минулу добу, 31 жовтня, в Україні зафіксували 13 936 нових хворих на COVID-19. Відомо, що серед них 905 дітей та 111 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували 3 828 людей з встановленим діагнозом COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. На жаль, з життя пішли ще 298 інфікованих. Натомість 5 885 пацієнтів одужали.

Днем раніше Дослідження вакцини на українцях, 15 областей у червоній зоні: новини про коронавірус 31 жовтня

Темпи тестування сповільнились

Традиційно, у неділю 31 жовтня в Україні провели найменше тестувань на коронавірус у порівнянні з усім тижнем. Так, вчора в країні зробили всього 63 343 таких тестів, зокрема:

  • методом ПЛР – 29 021,
  • методом ІФА – 7 648,
  •  досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 674.

Ситуація в областях

За останню добу найбільше випадків зараження коронавірусом виявили в Одеській (1 281), Харківській (1 227), Львівській (1 166), Запорізькій (895) та Дніпропетровській (867) областях.

Нові випадки в регіонах:

  • Київ – 495 випадків;
  • Вінницька область – 298 випадків;
  • Волинська область – 397 випадків;
  • Дніпропетровська область – 867 випадків;
  • Донецька область – 322 випадки;
  • Житомирська область – 827 випадків;
  • Закарпатська область – 118 випадків;
  • Запорізька область – 895 випадків;
  • Івано-Франківська область – 344 випадки;
  • Київська область – 396 випадків;
  • Кіровоградська область – 74 випадки;
  • Луганська область – 110 випадків;
  • Львівська область – 1166 випадків;
  • Миколаївська область – 864 випадки;
  • Одеська область – 1281 випадок;
  • Полтавська область – 259 випадків;
  • Рівненська область – 455 випадків;
  • Сумська область – 573 випадки;
  • Тернопільська область – 398 випадків;
  • Харківська область – 1227 випадків;
  • Херсонська область – 828 випадків;
  • Хмельницька область – 693 випадки;
  • Черкаська область – 270 випадків;
  • Чернівецька область – 424 випадки;
  • Чернігівська область – 355 випадків.

*У статистиці не враховані дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.

За весь час пандемії в країні виявили 2 936 238 хворих на COVID-19. 2 442 098 з них вже подолали хворобу. На жаль, померли внаслідок ускладненого перебігу недуги 68 027 мешканців країни.

Станом на 1 листопада в Україні провели 14 455 647 тестувань методом ПЛР.


Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал

Автор: Анастасія Кушпіт