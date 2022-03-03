Всі зібрані гроші відправлять на лікування наших героїв. Також вони забезпечать медикаментами та допоможуть з ургентними операціями кожному захиснику й захисниці, які цього потребують.

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"Ми планували розвивати медичну освіту, проводити високотехнологічні операції і просувати ідеї здорового способу життя та війна змінила наші плани", – зазначив CEO Dobrobut Foundation Дмитро Заражевський.

За місяці підготовки разом з командою Олесандра Бабляка їм вже вдалося залучити фінансування, а також:

провести 19 мініінвазивних операцій для діток з вродженими вадами серця;

організувати програми реабілітації дітей з особливостями розвитку.

Та сьогодні "Добробут", як і вся Україна, направляє всі ресурси на допомогу нашим захисникам.

Цільовий збір грошей

Тому вони відкривають цільовий збір коштів на закупівлю медикаментів та ургентні операції.

Реквізити Фонду:

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "Фундація Добробут"

Код ЄДРПОУ 44188589

IBAN: UA123808050000000026007738481

UAH UA 353808050000000026006738482

USD SWIFTcode: AVALUAUKXXX

UA 583808050000000026005738483

EUR SWIFTcode: AVALUAUKXXX RAIFFEISEN BANK JOINT STOCK COMPANY, 9 LESKOV STREET АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"

"Сподіваємося на Вашу підтримку! Разом до перемоги, друзі! Ми поруч!", – закликали у фонді.