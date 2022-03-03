Всі зібрані гроші відправлять на лікування наших героїв. Також вони забезпечать медикаментами та допоможуть з ургентними операціями кожному захиснику й захисниці, які цього потребують.
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"Ми планували розвивати медичну освіту, проводити високотехнологічні операції і просувати ідеї здорового способу життя та війна змінила наші плани", – зазначив CEO Dobrobut Foundation Дмитро Заражевський.
За місяці підготовки разом з командою Олесандра Бабляка їм вже вдалося залучити фінансування, а також:
- провести 19 мініінвазивних операцій для діток з вродженими вадами серця;
- організувати програми реабілітації дітей з особливостями розвитку.
Та сьогодні "Добробут", як і вся Україна, направляє всі ресурси на допомогу нашим захисникам.
Цільовий збір грошей
Тому вони відкривають цільовий збір коштів на закупівлю медикаментів та ургентні операції.
Реквізити Фонду:
- БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "Фундація Добробут"
- Код ЄДРПОУ 44188589
- IBAN: UA123808050000000026007738481
- UAH UA 353808050000000026006738482
- USD SWIFTcode: AVALUAUKXXX
- UA 583808050000000026005738483
- EUR SWIFTcode: AVALUAUKXXX RAIFFEISEN BANK JOINT STOCK COMPANY, 9 LESKOV STREET АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
"Сподіваємося на Вашу підтримку! Разом до перемоги, друзі! Ми поруч!", – закликали у фонді.