Зараз смартфони стали порівняно широкодоступними. З їхньою допомогою люди масово користуються додатками для перевірки симптомів, підрахунку кроків, контролю калорій в раціоні, спостереження за менструальним циклом.

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Нове дослідження

Щоб краще зрозуміти, як дотримується конфіденційність, вчені вивчили 15 тисяч додатків, пов'язаних зі здоров'ям. Вони з'ясували, що 88% програм мали доступ до особистих даних користувачів і потенційно могли ділитися ними. Дві третини з них використовували куки-файли або інші засобами ідентифікації, третина отримувала електронну адресу, чверть – номер мобільного телефону, який потенційно міг давати інформацію про геолокацію.

Конфіденційність в додатках для здоров'я

Всього 4% додатків дійсно передавали дані користувачів (зазвичай це були ім'я і місце розташування) в треті руки. Вчені вважають, що це велика цифра.

Частина цієї інформації збирається і використовується для відстеження та створення профілю, її збирають сторонні компанії, на кшталт рекламних. За великим рахунком це форма видобутку даних, і це робиться без згоди користувача,

– зазначили автори дослідження.

Хто збирає інформацію про вас

У 87,5% випадків збір даних забезпечували незалежні постачальники послуг, 23% випадків передачі даних були пов'язані з небезпечними каналами зв'язку. Серед основних одержувачів особистої інформації користувачів додатків були великі корпорації, включаючи Google, Yahoo! і Facebook.

Ніякої угоди про безпеку даних не пропонували 28% додатків, що суперечить політиці конфіденційності Google. Більшість користувачів не висловлювали скарг з цього приводу, лише 1,3% з них висловлювали заклопотаність цим питанням.

Вчені нагадують, що користувачі можуть обмежити можливість додатків в зборі інформації, уважно вивчивши всі налаштування і давши тільки необхідні дозволи. Вони вважають, що контроль роботи додатків повинен стати більш суворим.

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