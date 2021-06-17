Додатки для смартфонів, які відстежують стан здоров'я, крадуть особисті дані

Вчені оцінили, як піклуються про конфіденційність користувачів розробники додатків для здоров'я та фітнесу. Виявилось, що цьому приділяють недостатню увагу.

Зараз смартфони стали порівняно широкодоступними. З їхньою допомогою люди масово користуються додатками для перевірки симптомів, підрахунку кроків, контролю калорій в раціоні, спостереження за менструальним циклом.

Також на тему: Як пандемія змінила світ – 5 речей, які залишаться з нами назавжди

Нове дослідження

Щоб краще зрозуміти, як дотримується конфіденційність, вчені вивчили 15 тисяч додатків, пов'язаних зі здоров'ям. Вони з'ясували, що 88% програм мали доступ до особистих даних користувачів і потенційно могли ділитися ними. Дві третини з них використовували куки-файли або інші засобами ідентифікації, третина отримувала електронну адресу, чверть – номер мобільного телефону, який потенційно міг давати інформацію про геолокацію.

Конфіденційність в додатках для здоров'я

Всього 4% додатків дійсно передавали дані користувачів (зазвичай це були ім'я і місце розташування) в треті руки. Вчені вважають, що це велика цифра.

Частина цієї інформації збирається і використовується для відстеження та створення профілю, її збирають сторонні компанії, на кшталт рекламних. За великим рахунком це форма видобутку даних, і це робиться без згоди користувача,

– зазначили автори дослідження.

Хто збирає інформацію про вас

У 87,5% випадків збір даних забезпечували незалежні постачальники послуг, 23% випадків передачі даних були пов'язані з небезпечними каналами зв'язку. Серед основних одержувачів особистої інформації користувачів додатків були великі корпорації, включаючи Google, Yahoo! і Facebook.

Ніякої угоди про безпеку даних не пропонували 28% додатків, що суперечить політиці конфіденційності Google. Більшість користувачів не висловлювали скарг з цього приводу, лише 1,3% з них висловлювали заклопотаність цим питанням.

Вчені нагадують, що користувачі можуть обмежити можливість додатків в зборі інформації, уважно вивчивши всі налаштування і давши тільки необхідні дозволи. Вони вважають, що контроль роботи додатків повинен стати більш суворим.