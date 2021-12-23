Додаткова доза китайської вакцини Sinovac не захищає від штаму Омікрон

Три дози вакцини проти COVID-19 китайської компанії Sinovac – два перших компоненти і бустер – не викликають достатньої імунної відповіді на штам коронавірусу Омікрон.

Ревакцинацію проти Омікрону варто проводити мРНК вакцинами

Згідно з результатами дослідження Гонконзького університету та Китайського університету Гонконгу, людям, які пройшли початкову вакцинацію препаратом Sinovac, слід розглянути як бустер вакцини інших компаній.

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Одночасно дослідники радять отримати третю дозу вакцини Pfizer/BioNTech, оскільки вона суттєво підвищує рівень антитіл до Омікрону у щеплених китайською вакциною.

Крім того, у дослідженні наголосили, що й дві дози вакцини Pfizer/BioNTech не ефективні проти Омікрону, але разом із бустером цей препарат значно підвищує рівень захисту.

Попередні зусилля щодо вакцинації можуть бути марними

Омікрон поширюється приблизно у 70 разів швидше, ніж його попередник – штам "дельта".

Вчені висловили побоювання, що у випадку, якщо поширення Омікрону потребуватиме розгорнути кампанію з розподілу різних бустерів або повторної вакцинації препаратами, націленими конкретно на цей штам, це загальмує всі попередні зусилля боротьби з коронавірусом.

Водночас минулого тижня в компанії Sinovac повідомили, що три дози їхньої вакцини зумовлюють вироблення антитіл у 94% випадків. Втім, у компанії не уточнили, наскільки високий рівень антитіл викликає вакцинація препаратом.

Перехворілі теж ризикують інфікуватись Омікроном

Представник Гонконзького університету Юен Квок Юнг заявив, що "люди, які отримали вакцину, або навіть ті, хто перехворів на COVID-19, можуть мати високий ризик повторного зараження".

Під час дослідження, яке проводив професор, з'ясувалося, що дві дози і вакцини Pfizer, і вакцини Sinovac лише у невеликій кількості випадків зумовлюють якийсь рівень захисту від Омікрону.

При цьому тоді у Sinovac теж запевняли, що бустерна доза здатна захистити від цього штаму.

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До слова, в Україні вже схвалили бустерну дозу вакцинації проти коронавірусу. Вчора у МОЗ розширили перелік груп, кому рекомендували бустерне щеплення. Тепер ревакцинацію, окрім людей з ослабленим імунітетом, схвалили для медиків та співробітників будинків інтернатного типу.

Бустерне щеплення українцям робитимуть вакцинами Moderna та Comirnaty/Pfizer, незалежно від того, яким препаратом людина вакцинувалася до цього.

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