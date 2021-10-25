Найімовірніше, вже цього тижня Міністерство охорони здоров'я отримає офіційне рішення Національної технічної групи експертів і буде формувати відповідний наказ. Про це на брифінгу повідомив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

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Він зазначив, що група експертів вже сформулювала чіткі рекомендації щодо введення додаткової дози (її вводять через 28 днів після другої). Її рекомендуватимуть тим людям, які мають імуносупресивні або імуноскомпроментовані стани. Це, наприклад:

пацієнти з онкозахворюваннями;

пацієнти, які мають серйозні проблеми з імунітетом;

імунодефіцити;

пацієнти, які отримують препарати, що пригнічують імунну відповідь та інші.

Ігор Кузін – глава МОЗ "Якщо говорити про деталі, то вакцина буде рекомендована тим людям, які пережили трансплантацію органів, які постійно приймають імуносупресивні препарати, мають імунодефіцитні стани первинні або придбані. Для цих категорій були прописані чіткі рекомендації".

Він також додав, що розглядалося і питання про введення бустерної дози вакцини (її вводять через пів року), але рішення поки ще не прийняли.

Нагадаємо! Минулого тижня голова Національної технічної групи експертів Федір Лапій розповів, що третю дозу COVID-вакцини дозволять людям зі слабким імунітетом.

Як можна комбінувати COVID-вакцини для додаткової дози

Кузін також додав, що при введенні додаткової дози вакцини від COVID-19 можна буде комбінувати препарати. Однак лише на підставі стандартних рекомендацій.

За його словами, дозволено поєднання мРНК-вакцин з мРНК-вакцинами, а також поєднання AstraZeneca з мРНК-вакциною.

"Тобто Moderna може бути заміщена на другу дозу вакцини Pfizer або навпаки. І також вакцина AstraZeneca може бути заміщена мРНК-вакциною для другого щеплення, коли перша була зроблена AstraZeneca... Для введення третьої додаткової вакцини буде діяти така ж норма, – тобто принцип сумісності мРНК-вакцин або векторної з мРНК", – підкреслив Кузін.

Щодо інших конфігурацій, за його словами, на сьогодні немає доказової бази про безпеку та ефективність інших поєднань.

Увага! В чому різниця між бустерною і третьою дозою вакцини проти коронавірусу – читайте за посиланням.

Вакцинація в Україні

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 965 694 людини:

з них отримали одну дозу – 8 965 692 людини,

повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 989 668 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом провели 15 955 360 щеплень.